Sabato 24 Dicembre 2016, 06:05 - Ultimo aggiornamento: 23 Dicembre, 21:05

SALERNO . Firme contraffatte, mandati di pagamento fittizi e decine e decine di nomi di imprenditori, indicati come destinatari di finanziamenti, ma che, in realtà non avrebbero mai fatto richiesta di contributi. Sono le dichiarazioni dei finti beneficiari delle erogazioni pubbliche, a costituire la fetta più grossa dell’inchiesta della Procura che ha travolto Intertrade, l’azienda speciale della Camera di Commercio di Salerno, attualmente in fase di liquidazione, costituita nel 1997 con lo scopo di favorire l’espansione delle aziende locali sui mercati esteri.In questi lunghi mesi di indagine gli inquirenti hanno ascoltato una ventina di imprenditori, quasi tutti produttori di vini, che nella corposa documentazione sequestrata dal nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza figurano come i destinatari dei contributi. Proprio le loro dichiarazioni rappresentano il nucleo dell’assunto accusatorio che ipotizza una vera e propria spartizione di fondi pubblici “drenati” con la presentazione di progetti di sviluppo aziendale e dirottati invece su esigenze private. Sotto accusa è finita la relazione del 26 febbraio 2015 redatta dall’ex direttore e dominus di Intertrade Innocenzo Orlando: in essa sono sintetizzate tutte le attività progettuali della società nel periodo compreso tra il 16 ottobre 2013 e il 31 dicembre 2014. Il progetto finito nell’occhio del ciclone è “Salerno incontra Bacco” attraverso il quale la Intetrade avrebbe dovuto favorire la produzione dei vini locali: secondo gli inquirenti, invece, quel progetto sarebbe stato solo uno dei tanti espedienti attraverso il quale “drenare” fondi pubblici utilizzati poi per scopi privati.Nelle centinaia di progetti varati da Intertrade per promuovere lo sviluppo delle aziende locali sul mercato estero, un ruolo determinante è svolto dall’ex direttore Innocenzo Orlando. Gli inquirenti lo identificano come il dominus delle operazioni mentre gli altri indagati sarebbero coinvolti per singole pratiche che avrebbero poi contribuito a creare in Intertrade quel grosso buco di bilancio. Dalle indagini è inoltre emerso che fu proprio una società, incaricata da Intertrade di gestire la contabilità della società, a chiedere all’ex direttore chiarimenti perché dalla documentazione sarebbero emersi movimenti sospetti: Orlando, però, non avrebbe saputo fornire spiegazioni tanto che quella società rinunciò a proseguire nell’incarico. Ci sono anche altri dipendenti della società la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti.