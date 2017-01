Giovedì 12 Gennaio 2017, 07:55 - Ultimo aggiornamento: 12-01-2017 07:55

SALERNO - Hanno iniziato a circolare ieri mattina i primi 8 autobus di Bus Italia Campania, la società che ha rilevato il ramo d’azienda del Cstp. I mezzi, bianchi e rossi di medie dimensioni, sono stati impiegati da ieri mattina su alcune corse cittadine. Tra cui la linea 25 (da via Vinciprova all’ospedale di San Leonardo) e la 15 (dal capolinea di via Vinciprova a Casa Manzo). Proprio su una delle corse di quest’ultima linea si è verificato un episodio curioso. Nemmeno il tempo, infatti, di avere le nuove vetture che, su una delle corse mattutine che portava a Giovi alcuni passeggeri hanno pensato bene di portare via un «ricordino» della nuova azienda di trasporto, e cioè uno degli adesivi interni agli autobus.La trasformazione del servizio di trasporto del Cstp a Busitalia Campania sarà, però, graduale. Sono, infatti, arrivati i primi mezzi e le prime vetrofanie che saranno applicate anche sugli altri mezzi del Cstp, ma mancano ancora le nuove divise dei lavoratori. Che saranno oggetto di una gara d’appalto che sarà a breve indetta. Stessa cosa per i biglietti marcati Bus Italia Campania, che arriveranno nei punti vendita del territorio provinciale dal prossimo mese di febbraio. Lo aveva annunciato proprio la società, il cui amministratore delegato è Antonio Barbarino, ex direttore del Cstp, nella nota stampa di fine 2016, nella quale annunciava il passaggio di cantiere dallo scorso primo gennaio. «I vecchi titoli di viaggio Cstp – si leggeva nell’avviso - potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte. Lo stesso dicasi per gli abbonamenti mensili di gennaio 2017 e gli annuali. I nuovi titoli di viaggio Bus Italia Campania, presumibilmente in vendita da febbraio 2017, saranno acquistabili con le stesse modalità ed allo stesso prezzo sia nelle rivendite autorizzate (bar, edicole e tabaccherie), sia a bordo dei bus, a prezzo maggiorato».