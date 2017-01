Mercoledì 11 Gennaio 2017, 10:36 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 10:36

Vuole i soldi per la droga, ma i genitori si ribellano e lui li picchia. E’ accaduto a San Marzano sul Sarno domenica notte, quando I.R., 26enne tossicodipendente del posto, volto già noto alle forze dell’ordine, ha chiesto soldi ai genitori per comprarsi l’ennesima dose. Al rifiuto di questi ultimi, il giovane ha prima iniziato ad inveire ed a minacciare i due coniugi, poi a picchiarli. Terrore anche per i vicini che hanno udito le urla di aiuto ed hanno chiamato i carabinieri. Sul posto i militari della locale stazione che hanno impiegato non poco tempo per convincere il giovane ad aprire la porta di casa dove si era barricato. I militari sono poi riusciti a bloccarlo ed a soccorrere i genitori terrorizzatiIl 26enne, è stato tratto in arresto con l’accusa di estorsione, lesioni e maltrattamenti in famiglia e tradotto al carcere di Salerno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.