Giovedì 22 Dicembre 2016, 23:12 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 23:12

Polla. Si profilano novità nel processo a carico di Dmytro Zastavnetskyi, condannato in due gradi di giudizio a ventun anni di carcere per la morte di Olena Tonkoshkurova, la massaggiatrice di Polla sgozzata in casa. L’avvocato Michele Galiano ha depositato appello contro la sentenza alla Corte di Cassazione. Secondo il legale durante il primo interrogatorio nei confronti del suo assistito la traduzione non è stata comprensibile. L'avvocato ha anche chiesto l’esame del Dna dal manubrio della bici con la quale l’ucraino sarebbe fuggito dopo l’omicidio nel centro storico di Polla.