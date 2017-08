Detenzione di hashish, denunciato trentaduenne di Agropoli

Sabato 19 Agosto 2017, 18:20 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2017 18:20

AGROPOLI. Proseguono i controlli dei carabinieri della compagnia di Agropoli per contrastare il fenomeno dello spaccio di stuopefacenti. Nella tarda mattinata di ieri i carabinieri diretti dal capitano Francesco Manna, hanno denunciato in stato di libertà un pregiudicato trentaduenne del luogo, ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.I militari del nucleo operativo e radiomobile, al termine di un'attività d'indagine condotta d'iniziativa, hanno eseguito una perquisizione domiciliare a casa del pregiudicato, rinvenendo 23 grammi circa di hashish, una bilancia elettronica di precisone e vario materiale per il confezionamento ed il taglio delle dosi.Lo stupefacente, una volta repertato, è stato inviato presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno per gli esami quantitativi e qualitativi al fine di riscontrare il principio attivo e le dosi che sarebbero state ricavate dalla sostanza. Proseguono i mirati ed incessanti servizi volti a contrastare il particolare fenomeno lungo tutta la fascia costiera cilentana e la piana di Paestum.