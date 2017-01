Domenica 8 Gennaio 2017, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2017 08:00

SALERNO - Gli ambientalisti perdono uno dei personaggi a cui sono legate le battaglie più importanti sul territorio salernitano. Si è spento ieri, all’età di 79 anni, Francesco Di Pace, il «professore» come lo amava chiamare affettuosamente chi lo conosceva e nel corso degli anni aveva imparato ad apprezzare il suo carattere a volte ruvido, ma sempre coerente con le sue intime convinzioni. Da tempo «Ciccio» Di Pace soffriva di diabete e la cosiddetta malattia del benessere aveva minato il suo cuore e il sistema circolatorio. Si è spento nell’abitazione di Castel San Giorgio, da dove aveva iniziato le sue battaglie politiche nel vecchio Pci e poi in Legambiente.Più volte consigliere comunale a Castel San Giorgio, giunse fino alla poltrona di vicesindaco per poi trasmisgrare a Palazzo Sant’Agostino, come consigliere provinciale, tra la fine degli anni ‘70 e gli inizi degli anni ‘80. La sua militanza nel Pci non fu mai «serena». Poco incline ad abbassare la testa al cospetto dei potenti di turno, rivendicò sempre la sua autonomia di pensiero anche quando questa significava scontrarsi con i gruppi dirigenti del momento. Fecero scalpore, negli anni ‘80, le battaglie con Andrea De Simone, suo compagno di partito e presidente della Provincia, e le richieste pressanti per un governo del territorio più rispettoso delle vocazioni naturali e per la tutela ambientale. La sua militanza «fuori dal coro» gli fruttò nel corso degli anni la stima di personaggi interni al Pci come Isaia Sales, ma anche fuori dal partito come quelle di Alfonso Andria e addirittura dell’avversario politico per eccellenza, l’allora consigliere provinciale del Msi-Dn Gerardo De Prisco poi divenuto senatore.Abbandonata l’attività politica, Di Pace, negli anni ‘90 si dedicò alle battaglie ambientaliste, ma anche al recupero dei beni archeologici. Più volte nell’assemblea regionale e nazionale di Legambiente, presidente del locale circolo di San Giorgio, ben presto divenne il protagonista delle lotte per il disinquinamento del fiume Sarno e dei suoi affluenti. Fu sua la proposta al nascente Patto Territoriale, di intercettare i fondi per l’interramento della ferrovia da Scafati a Nocera Inferiore restituendo all’Agro una direttrice strategica. «Diceva semplicemente ciò che pensava - dice Paolo D’Amore compagno da sempre di Di Pace con il quale ha condiviso tutte le iniziative - Ma la sua più grande capacità è stata quella di avere un orizzonte lontano al quale guardare e di cui essere orgoglioso».«Le aree agricole, in Italia - amava dire Francesco Di Pace - dovrebbero essere tutte dichiarate monumenti nazionali per sottrarle agli speculatori e alle cementificazioni». Un concetto che sintetizza l’impegno ambientalista di una vita dedicata alla salvaguardia del territorio, ma che oggi diventa anche il testamento etico di un uomo che ha sempre creduto in ciò che faceva anche quando questo significava andare controcorrente.I funerali si terranno oggi alle 15,30 nella chiesa di S.M. delle Grazie di Castel San Giorgio.