Martedì 27 Dicembre 2016, 21:52 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2016 21:53

Sapri. Sei persone denunciate e sette segnalate alla Prefettura: è il bilancio dell’attività di controllo eseguita sulle strade del Golfo di Policastro dai carabinieri della Compagnia di Sapri durante il weekend natalizio. Due minorenni sono stati bloccati nei pressi del centro di Sapri e sorpresi in possesso di venti grammi di hashish e marijuana. Tutti e due sono stati denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Per lo stesso reato è finito nei guai un ventenne di Vibonati trovato in possesso di quindici grammi di marijuana. Nel corso dei controlli alla circolazione tre giovani tra i ventisei e i trentuno anni, residenti nel Golfo di Policastro, sono stati deferiti per porto abusivo di arma.Nelle loro auto sono stati rivenuti oggetti atti ad offendere, tra cui due coltelli a serramanico. Sette persone, invece, sono state denunciate alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti.