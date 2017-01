Sabato 7 Gennaio 2017, 06:50 - Ultimo aggiornamento: 6 Gennaio, 22:50

EBOLI - Per otto anni ha picchiato moglie e figli, ha sfasciato i mobili di casa e distrutto le suppellettili.Ieri è stato denunciato per estorsione e maltrattamenti. La moglie ha rotto il silenzio e si è rivolta ai carabinieri. La donna ha raccontato al maresciallo Garrisi otto anni di violenze domestiche, di danni in casa, di continue minacce.Il marito di 55 anni, S.S., è stato denunciato e allontanato dalla casa famiglia. L’uomo non potrà più vivere al rione Pescara, non potrà avvicinarsi ai familiari, altrimenti rischia l’arresto.Il provvedimento di allontanamento è stato firmato dal giudice Pellegrino su richiesta del pm Cosentino, titolare delle indagini. L’ebolitano violento ha problemi di tossicodipendenza. Un vizio che lo ha reso manesco. L’uomo trasformato in un inferno la vita della moglie e dei tre figli. La donna, dopo otto anni, ha trovato il coraggio di denunciare i traumi domestici. Nel quartiere la storia era risaputa, ma nessuno ha mai aiutato la donna o ha segnalato la vicenda ai servizi sociali.Nel novembre scorso, dopo l’ennesima sfuriata in casa, la moglie ha raggiunto l’ospedale, si è fatta medicare e ha poi deciso di vuotare il sacco con gli investigatori.