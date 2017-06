Domenica 18 Giugno 2017, 20:44 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2017 20:44

PAGANI. Ha patteggiato 2 anni e mezzo di carcere il giovane paganese S.M. , autore di una doppia rapina lo scorso ottobre 2016. Una tentata e l'altra invece consumata, entrambe ai danni di due rivenditori di tabacchi situati a qualche centinaio di metri di distanza. Tutto avvenne in appena 20 minuti, con una delle vittime ferita da un coltello che il giovane teneva nascosto con se. Il ragazzo, poco più che ventenne, era stato affrontato dal rivenditore dell'attività commerciale, riuscendo a ferirlo ad una mano e alla schiena, dopo aver ingaggiato con lui una violenta colluttazione. Il ferito, soccorso da un'ambulanza, riuscì a cavarsela con dodici giorni di prognosi per le lesioni da arma da taglio sparse alla base del collo, al torace e all'avambraccio. Il rapinatore riuscì a fuggire senza ottere nulla, ma tentando una seconda rapina ai danni una tabaccaia, che dietro minaccia di quello stesso coltello fu costretta a consegnare 2500 euro in contanti. Il ragazzo fu arrestato dopo settimane, grazie alle indagini dei carabinieri della tenenza di Pagani che riuscirono ad identificarlo e ad arrestarlo dietro ordinanza del gip del tribunale di Nocera Inferiore. Giorni fa, ha patteggiato una pena di 2 anni e 5 mesi davanti al collegio del tribunale. Era difeso dall'avvocato Bonaventura Carrara