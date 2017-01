Lunedì 9 Gennaio 2017, 15:00 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 15:00

SALERNO - Netta vittoria del Partito democratico alle elezioni del Consiglio provinciale di Salerno. Il Pd, con una cifra elettorale ponderata di 40.910, ha ottenuto 8 seggi sui 16 totali: eletti Luca Cerretani (delfino del sindaco di Agropoli Franco Alfieri, che ieri ha seguito per tutta la giornata le operazioni di voto a Palazzo Sant'Agostino), Vincenzo Napoli (sindaco di Salerno, che però ha ottenuto solo 12 voti nella sua città, deludendo le aspettative), Carmelo Stanziola, Antonio Rescigno, Vincenzo Servalli, Antonio Giuliano, Michele Strianese e Paolo Imparato. Tre i consiglieri eletti per la lista «Davvero al Centro»: Massimo Cariello, Marcello Ametrano e Pasquale Mauri. Due i consiglieri per Fratelli d'Italia, Giuseppe Fabbricatore e Angelo Cappelli, un consigliere a testa per la lista Forza Italia-Nuovo Psi (Gregorio Fiscina), per il Psi (Pasquale Sorrentino) e per la lista «Cittadini per la Provincia di Salerno» (Cosimo Ferraioli). Alla chiusura dei seggi, alle ore 20 di ieri, l'affluenza registrata è stata di 1644 votanti su 1833 elettori, pari all'89,7%.