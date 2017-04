Espianto multiorgano a Salerno: trapiantati cuore, fegato e cornee

Lunedì 17 Aprile 2017, 16:53

Espianto multiorgano nell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Ad un paziente di 48 anni, colpito da ictus cerebrale massivo, sono stati espiantati il cuore, il fegato e le cornee. Il cuore è stato prelevato da una equipe chirurgica di Padova, che lo ha impiantato a un paziente in condizioni critiche per il rigetto di una precedente donazione. Le cornee sono andate alla banca dell'ospedale dei Pellegrini di Napoli, il fegato è stato impiantato al Cardarelli.L'azienda ospedaliera in una nota sottolinea «la generosità della famiglia del deceduto» la quale ha voluto che gli organi del congiunto potessero essere donati e «che ha aspettato, nel giorno di Pasqua, l'arrivo dell'equipe da Padova insieme ai medici della Rianimazione del Plesso Ruggi, certa che quel cuore avrebbe realmente donato la vita a qualcuno»