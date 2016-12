Sabato 31 Dicembre 2016, 07:40 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2016 09:16

SALERNO - Condannato per la terza volta ex poliziotto stalker. L'imputato ha patteggiato la pena a poco più di un anno con la revoca della misura cautelare in carcere ma il divieto di dimora a Salerno. B.S., attraverso il proprio legale, aveva chiesto un patteggiamento in continuazione con le precedenti condanne (sempre per stalking) ma il giudice dell'udienza preliminare non ha accolto tale richiesta, ratificando la condanna senza disporre la continuazione (la pena, quindi, è più alta). L'ex poliziotto, residente a Torrione, non si rassegnava alla conclusione della relazione con una salernitana e ha continuato a perseguitarla con pedinamenti e continue molestie telefoniche. E le precedenti condanne non hanno distolto il 50enne dall'azione persecutoria tanto che, alcuni mesi fa, fu arrestato dai carabinieri: in un primo momento aveva beneficiato degli arresti domiciliari che gli furono revocati (disponendo la misura cautelare in carcere) in quanto l'uomo aveva violato l'obbligo dei domiciliari per continuare nel proprio intento persecutorio.La vittima dello stalker, una 45enne salernitana che si è costituita parte civile attraverso l'avvocato Luca Monaco, ha raccontato come veniva pedinata quotidianamente sia mentre si recava o tornava da lavoro sia nelle uscite con parenti e amici. E quando l'ex agente di polizia non riusciva ad intercettarla, sempre secondo le accuse, la tempestava di telefonate ed sms. L'ex poliziotto è stato condannato per la terza volta e, anche se uscito dal carcere, deve rispettare il divieto di dimora a Salerno, città in cui abita la ex.