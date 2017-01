Domenica 8 Gennaio 2017, 20:10 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2017 20:34

Traffico di rolex falsi: la prescrizione salva nove persone. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Nocera Inferiore, con il collegio presieduto dal giudice Donnarumma, e riguarda le posizioni di nove imputati coinvolti a vario titolo in una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Napoli nel 2005, che fece emergere un vasto giro di falsi orologi. L'inchiesta, condotta in parte anche in territorio partenopeo, vide lo stralcio di diverse posizioni che interessarono per competenza territoriale la provincia di Salerno. In particolare l'Agro nocerino, con il comune di Sarno e anche di quello di Palma Campania. La prescrizione è scattata per due italiani e sette cittadini cinesiL'indagine portò alla scoperta di oltre 20 mila orologi firmati Rolex, ma contraffatti. Le fiamme gialle intercettarono dei grossi carichi di merce giunti anche nella provincia di Salerno. Gli oggetti pronti alla vendita venivano nascosti sotto dei giocattoli, con l'obiettivo di non destare sospetti. I carichi venivano prima custoditi e poi smistati ad una serie di ricettatori dislocati in varie località italiane. I "falsi" invece, venivano prodotti in Cina, per poi essere importati sul territorio italiano