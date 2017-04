Sabato 15 Aprile 2017, 03:43 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2017 03:43

NOCERA INFERIORE - È morto Felice Costabile, il re dei confetti. L’azienda di famiglia, il Confettificio Costabile, faceva concorrenza alle più grandi imprese che producevano prodotti dolciari. Era stata fondata nel 1856 dal nonno Stanislao. I Costabile sono i custodi di una ricetta che, grazie a una particolare cottura delle mandorle, assicura al confetto caratteristiche uniche. Nel secolo scorso le più grandi aziende dolciarie, si parla di una corte serrata dell’Alemagna, hanno tentato di carpire, inutilmente, questo segreto.La fabbrica Costabile, sino alla fine degli anni 50, si trovava di fronte allo stadio, l’attuale viale San Francesco. Era stato predisposto anche un binario che consentiva ai vagoni merce dei treni di entrare nella fabbrica per caricare biscotti, caramelle e ovviamente i confetti. Singolare il primo indirizzo dell’azienda, Nocera Inferiore, presso Napoli. Con il passare degli anni la fabbrica dovette ridurre la produzione spostando la sua sede in via Solimena dove svolge anche attività commerciale. Il profumo dei confetti quando si passa di lì non può essere ignorato. Ora ai figli di don Felice il compito di continuare a produrre quei confetti amati in tutto il mondo.