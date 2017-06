Furti in autostrada, fermati due ladri napoletani: derubavano i turisti nelle aree di servizio

Venerdì 16 Giugno 2017, 20:54 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2017 20:55

EBOLI - Rubavano le valige dei turisti e i computer dei professionisti nelle macchine parcheggiate nelle aree di sosta dell'autostrada.Francesco Cesarano, 41 anni, e Ciro Puggillo, 42 anni, entrambi di Napoli, sono stati fermati questa mattina dalla polizia stradale di Eboli.L'operazione è stata coordinata dall'ispettore capo, Antonio Quaranta. Gli agenti ebolitani avevano ricevuto diverse denunce e segnalazioni. I due napoletani si appostavano nelle aree di servizio lungo l'Autostrada del Mediterraneo (A2).Puntavano la vittima. Studiavano i loro movimenti. Un ladro seguiva i turisti o il professionista nell'autogrill. Il secondo pregiudicato realizzava il colpo, svuotando la macchina. I professionisti si ritrovavano così senza computer e senza borsa di lavoro. Decisamente peggio andava ai turisti che scoprivano di aver perso le valige e ogni tipo di ricambio.Con l'arrivo dell'estate, la polizia stradale ha aumentato i pattugliamenti delle aree di servizio. Le telecamere della videosorveglianza hanno offerto un contributo importante alle indagini. Spesso, i malviventi vengono identificati grazie all'occhio del grande fratello. In quest'occasione, i poliziotti ebolitani hanno raccolto le denunce dei derubati e si sono appostati in un'area di servizio dove hanno notato i due malviventi in azione.Dopo l'arresto, Cesarano e Puggillo sono stati accompagnati in caserma per l'identificazione e poi sottoposti all'ordine di custodia cautelare disposto dalla procura della Repubblica di Salerno.