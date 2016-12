Venerdì 23 Dicembre 2016, 07:05 - Ultimo aggiornamento: 22 Dicembre, 23:09

Sono stati assolti, perchè il fatto non sussiste, il professore universitario Saverio Salerno ed altre sette persone tra docenti, professionisti e tecnici dell’Università di Salerno, coinvolti nell’inchiesta sui fondi per la ricerca. La sentenza di assoluzione è stata emessa ieri dal giudice Renata Sessa al termine del rito abbreviato: con il professore Salerno, per il quale il pm Rocco Alfano aveva chiesto tre anni e mezzo, sono stati assolti anche il professore Ciro D’Apice; il ricercatore Antonio Raia; il commercialista Carmine Capozzi; Salvatore Montefusco, professionista inserito nell’organico del personale tecnico del dipartimento di ingegneria dell’informazione ed elettrica e matematica applicata (Diem); Carole Montefusco, assegnista al Diem; Luca Romanelli, dipendente tecnico del Diem e Simonetta Rotondi, moglie del commercialista Capozzi e sua collaboratrice.Erano imputati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata sull’utilizzo di risorse pubbliche. Erano state chieste condanne che andavano dai tre anni e tre mesi ai due anni e due mesi. In caso di condanna il pm aveva anche chiesto la confisca di una somma pari ad un milione e 668mila euro. Somma che, secondo le accuse, era stata illecitamente percepita. Il collegio difensivo, composto dall’avvocato professore Giuseppe Della Monica, Antonio Bianchi, Anna Caserta, Italo Benigni e Agostino Bellucci, ha dimostrato come una serie di persone ha lavorato ad atti strumentali ai vari progetti senza - a volte - conoscere il progetto (partecipazione inconsapevole). Sebbene in abbreviato l’istruttoria dibattimentale è stata notevole ascoltando i responsabili dei vari progetti e non chi era alla base della piramide. Una diversa prospettazione era stata considerata dalla pubblica accusa secondo cui i docenti avevano lucrato sui finanziamenti falsificando i rendiconti relativi al numero di ore effettivamente lavorate.