Mercoledì 4 Gennaio 2017, 16:22 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 16:22

Ondata di gelo in arrivo in Campania. Con un avviso la Gori, la società che si occupa della fornitura del servizio idrico, ha invitato gli utenti ad adottare alcuni accorgimenti, per limitare il congelamento e la rottura dei contatori. In particolare la società ha consigliato di proteggere con materiale isolante i contatori, che si trovano al di fuori dei fabbricati, e se le temperature dovessero abbassarsi al di sotto dello zero a lasciar scorrere durante la notte un filo d’acqua da un rubinetto interno all’abitazione. Per gli appartamenti e i locali non utilizzati nel periodo invernale, invece, soprattutto nei comuni pedemontani, è preferibile chiudere la chiave di arresto collocata in prossimità del misuratore e svuotare il proprio impianto dall’acqua presente.