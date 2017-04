Seconda giornata ad Amalfi del presidente del consiglio Paolo Gentiloni, che sta trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme alla moglie, ospite di in un noto hotel della costiera amalfitana. Il premier stamattina è rimasto in albergo ed è uscito solo per recarsi a pranzo con la moglie ed il capogruppo del Pd al Senato, Luigi Zanda, anche lui accompagnato dalla moglie. Ieri sera Gentiloni aveva cenato in un locale di Amalfi con la coppia. Il premier ha avuto un breve colloquio telefonico con il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, che ha ringraziato per l'accoglienza ricevuta. «Il presidente del Consiglio - ha detto il sindaco - mi ha fatto intendere che ritornerà presto in costiera amalfitana».

Domenica 16 Aprile 2017, 16:18 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2017 18:26

