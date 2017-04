Gentiloni, messaggio d'amore â€‹ad Amalfi: «Qui la cultura si unisce alla bellezza»

Domenica 16 Aprile 2017, 18:26 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2017 18:26

​Un feeling lungo oltre quindici anni. E' quello tra Paolo Gentiloni e Amalfi, la perla della Campania che da il nome alla Costiera e dove il presidente del consiglio è ritornato ieri per concedersi qualche giorno di relax in questo ponte pasquale. Giunto ieri al Santa Caterina dove alloggerà fino a domani, Gentiloni si è concesso due sortite gastronomiche. La prima ieri sera ai tavoli de La Caravella, il ristorante gourmet di Antonio Dipino, dove ha assaporato alcune specialità alla carta quali il trito in foglie di limone e i tubetti al ragù di pesce scomposto. La seconda a pranzo, oggi, nel centro storico di Amalfi.Il presidente è giunto in piazza Duomo alle 13,20 circa per dirigersi dalla storica trattoria Da Gemma dove, in compagnia del senatore Zanga, capogruppo al senato del Pd e delle rispettive consorti, ha festeggiato la sua Pasqua a tavola.E lo ha fatto rispettando la tradizione: conchiglioni ripieni all'amalfitana e agnello sono state le portate preparategli dallo chef Salvatore Milano, mentre Zanga non ha rinunciato alla tentazione del crudo di pesce. Alla fine del pranzo, Gentiloni ha concesso una foto ricordo con tutti i collaboratori del ristorante, brigata di cucina compresa, vergando il guest book del locale con una frase che passerà alla storia.«Carissima Amalfi dove la bellezza si unisce alla cultura. Evviva Gemma, tradizione di qualità» è la frase lasciata sul libro degli ospiti dal presidente del consiglio salutato poi in piazza da decine di persone che lo hanno rinosciuto mentre a piedi stava raggiungendo Piazza Flavio Gioia. Lungo il tragitto, Gentiloni si è afffacciato nella storica pasticceria Pansa per ringraziare gli owner Nicola e Andrea dell'omaggio inviatogli in albergo: pastiera, scorzette di limone e arance, e pasticciotti atranesei.In mattinata il premier ha telefonato al sindaco di Amalfi, Daniele Milano, per ringraziarlo del dono recapitatogli in hotel e per formulargli gli auguri di Pasqua con la promessa di tornare quanto prima. A Milano ha fatto i complimenti per la città sempre più punto di riferimento dei circuiti turistici.