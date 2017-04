Gentiloni, primo giorno ad Amalfi: a pranzo pizza e pesce all'acqua pazza

Sabato 15 Aprile 2017, 19:14 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2017 19:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pomeriggio di pieno relax per il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, che da sabato è ad Amalfi per trascorrere la Pasqua. Il premier è giunto poco dopo le 12 all'hotel Santa Caterina della frazione Pastena della cittadina costiera.Accompagnato dalla moglie Gentiloni è giunto in auto fino a Salerno da dove è poi è partito, a bordo di una motovedetta dalla Guardia Costiera, per approdare alla darsena di Amalfi. Il premier ha pranzato al ristorante dell'albergo che dà sul mare, consumando una pizza margherita e un pesce all'«acqua pazza» preparato dallo chef Domenico Cuomo.Nessun incontro, nessuna visita, ma soltanto tanto riposo per il premier che, stando a quando trapelato, dovrebbe rientrare a Roma lunedì.«Per noi è un onore avere il presidente del Consiglio per il secondo anno di seguito ad Amalfi, - ha detto il sindaco Daniele Milano - Gentiloni, lo scorso anno, ha trascorso la Pasqua ad Amalfi da ministro degli Esteri, ma in precedenza era già stato altre volte della nostra città. Si vede - ha detto il primo cittadino - che ce l'ha nel cuore».A Gentiloni il sindaco di Amalfi farà recapitare, tra oggi e domani, una penna con il nome della cittadina costiera e della pregiata carta amalfitana.