Lunedì 9 Gennaio 2017, 06:15 - Ultimo aggiornamento: 8 Gennaio, 22:11

SALERNO - Rubinetti a secco a causa del ghiaccio ed autobotti dell’Humanitas a servizio dei cittadini rimasti senz’acqua. Cinquecento richieste d’intervento per tubature e contatori saltati, migliaia di persone senza acqua in tutto il territorio cittadino. A risentire maggiormente dei guasti legati al freddo sono stati soprattutto i rioni collinari ed i piani alti di diversi stabili tra il centro, Pastena e Torrione. Mentre andava lentamente rientrando l’allarme legato alla viabilità ed ai disagi che sono derivati dalle strade ghiacciate e dalle nevicate delle ultime ore, all’emergenza freddo si è aggiunta la mancanza d’acqua in diverse zone della città con centinaia di richieste d’intervento arrivate a Salerno Sistemi che sta lavorando h24 per provare a sistemare i danni nel minor tempo possibile.«Sia il primo freddo che i successivi gli sbalzi di temperatura di questi giorni – afferma Enzo Luciano, presidente di Salerno Sistemi – hanno provocato danni molto ingenti. All’indomani della prima nevicata abbiamo avuto moltissime segnalazioni sulle quali siamo intervenuti nell’immediato. Col passare delle ore la situazione si è andata progressivamente complicando con tubature saltate, contatori compromessi. Ma non solo quelli delle abitazioni anche contatori centrali su cui intervenire è più complesso». La stima parla di migliaia di persone senza acqua che aspettano pazientemente le riparazioni. «Attualmente abbiamo cinque squadre da tre persone che sono costantemente in attività – spiega ancora il presidente Luciano -. Compatibilmente con i riposi che dobbiamo far rispettare per legge speriamo di risolvere tutto entro un paio di giorni, al massimo tre. Purtroppo non potevamo prevedere una emergenza di questo tipo. A chi non ha subito danni, consigliamo di tenere al caldo i contatori e di lasciar sempre scorrere un filo d’acqua. Nel caso non vedeste uscire acqua, chiudete i rubinetti ed aspettate. Non è opportuno far accumulare pressione che poi danneggia i tubi». Le situazioni maggiormente compromesse sono quelle dei rioni collinari con particolare riferimento a via degli Etruschi. Analoga situazioni anche a Pastorano, Matierno, Casa Manzo, Rufoli, Sordina. Quasi completamente rientrata l’emergenza di Ogliara. Per ovviare al problema, almeno temporaneamente, la polizia municipale ha richiesto alle associazioni del territorio di mettere a disposizione unità idriche.