Il vigile più amato dai bambini: Babbo Natale viene da Sarno

Sabato 24 Dicembre 2016, 18:13 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2016 18:13

Vigile urbano di professione e Babbo Natale per passione. Non viene dal Polo Nord, ma da Sarno. E’ Giuseppe Santaniello, agente di polizia municipale a Sarno che, nelle festività natalizie, appena finisce di lavorare, sveste per un po’ la divisa blu e bianca per indossare la casacca rossa ed il sacco di doni. E’ la gioia dei più piccini, acclamatissimo da tutti, Peppe il vigile, così lo conosco in città, si trasforma in Babbo Natale a titolo completamente gratuito per far nascere un sorriso sul volto dei bimbi, ma anche degli adulti. “La mia felicità è vedere la felicità dei bambini, è una cosa che parte dal cuore”.La favola del vigile “Babbo Natale” è iniziata per puro caso quattro anni fa. “Spesso faccio servizio di sicurezza e ordine davanti alle scuole elementari – spiega Giuseppe Santaniello – E’ così che i bambini qualche anno fa hanno iniziato ad identificarmi come Babbo Natale per la mia fisicità, per la barba. Nel periodo natalizio vado a trovare i piccoli che vivono in condizioni difficili, bimbi ammalati. Cerco di portare momenti di spensieratezza e di gioia. A ciascun bambino dono poi dei soldini di cioccolato”. Da luglio inizia la trasformazione con la cura della barba bianca che si allunga ed infoltisce, ed a dicembre basta l’abito rosso per far sì che il vigile sia completamente somigliante a Santa Claus. “Anche i più scettici hanno voglia di credere in Babbo Natale. - conclude sorridendo - E’ una immagine di speranza, di sogno e ne abbiamo tutti bisogno”.