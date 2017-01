Mercoledì 11 Gennaio 2017, 21:16 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 21:17

Montecorvino Pugliano. Fiamme in un appartamento oggi pomeriggio a Pagliarone, frazione di Montecorvino Pugliano. Le fiamme in pochi minuti si sono sprigionate nella camera da letto di un’abitazione e probabilmente sono state causate dal mal funzionamento di una stufa o da un cortocircuito dell’impianto elettrico. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e anche un’ambulanza. A dare l’allarme è stato il proprietario dell’appartamento, cardiopatico, che non era in casa e aveva notato il fumo uscire dalla sua abitazione in cui c’era solo la moglie. L’uomo preoccupatissimo è stato tranquillizzato dal personale del 118 e nel frattempo la moglie ha abbandonato l’abitazione. I vigili del fuoco hanno spento l’incendio limitando i danni ed evitando che le fiamme distruggessero la casa. Paura anche per gli altri condomini dello stabile che si sono riversati per strada. Le fiamme hanno danneggiato solo una stanza dell’appartamento e i danni non sono ancora stati stimati. Fortunatamente, nessuno dei residenti ha riportato conseguenze anche se l’abitazione dove si è verificato l’incendio per il momento è inagibile.