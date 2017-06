Domenica 18 Giugno 2017, 15:30 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2017 16:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attimi di paura questa mattina all'interno del centro commerciale Maximall di Pontecagnano Faiano. Un incendio si è sviluppato all'interno di un negozio situato nella struttura di via Pacinotti, all'interno della quale erano presenti moltissime persone. Immediata l'attivazione delle misure di sicurezza, che hanno previsto in primis l'evacuazione del centro.Sul posto i vigili del fuoco di Salerno e degli operatori del Vo.Pi. Il bilancio è di tre persone intossicate dal fumo, per fortuna in maniera lieve. Per gli altri clienti del centro solo tanta paura. L'incendio, stando ai primi rilievi, si sarebbe generato da alcuni cartoni collocati nel retro del negozio.