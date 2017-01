Sabato 7 Gennaio 2017, 13:18 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 13:18

MONTE SAN GIACOMO - Paura a Monte san Giacomo per l’incendio e il parziale crollo del sottotetto di una abitazione. Fondamentale l’intervento risolutivo dei vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina. I quattro residenti sono stati salvati in tempo. La squadra, guidata dal responsabile Luigi Morello, ha dovuto operare in condizioni critiche. Alle 23 circa di venerdì notte i vigili del fuoco sono stati allertati per le fiamme in un sottotetto a Monte San Giacomo, probabilmente dovute all’incendio della canna fumaria. I pompieri, giunti sul posto dopo l’allarme, hanno provveduto alle operazioni di spegnimento delle fiamme, affrontando non poche difficoltà. Il tetto era infatti coperto da un manto di neve ghiacciata, e un vento gelido spirava su Monte San Giacomo e su tutto il Vallo di Diano. Anche raggiungere la palazzina a due piani è stato complicato con la strada ghiacciata a causa delle avverse condizioni meteo. Parte della copertura dell’abitazione è crollata, motivo per il quale si è reso necessario lo sgombero del sottotetto. Le difficili operazioni di spegnimento sono durate quasi 3 ore.