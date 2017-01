Lunedì 9 Gennaio 2017, 19:28 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 19:28

EBOLI - L'ennesimo sorpasso azzardato ha provocato oggi pomeriggio un incidente frontale in via Cornito, di fronte l'ingresso dell'istituto agrario Fortunato a Eboli. Traffico in tilt per oltre un'ora lungo la strada provinciale che collega l'uscita autostradale e la zona industriale della città. I conducenti di una Citroen C4 e di un furgone Fiat Doblò sono stati trasferiti in ospedale. Maurizio V., 45 anni, di Albanella e Giuseppe M., 44 anni, di Bellizzi, sono stati medicati e dimessi in serata con una prognosi di 15 e 10 giorni di riposo. I feriti sono stati assistiti da un'equipe medica coordinata dal dottor Franco Cembalo. Ricevute le prime cure ed effettuate le radiografie, i due conducenti sono tornati a casa.La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dai carabinieri. Nelle prossime ore arriveranno le contestazioni al codice della strada. Un camionista che si trovava in zona è riuscito a evitare l'impatto con i due veicoli danneggiati. Il conducente non ha riportato lesioni. Molti tir diretti alla zona industriale hanno dovuto effettuare una complicata inversione di marcia per cercare strade alternative e raggiungere gli stabilimenti di destinazione. Disagi anche per i commercianti e i residenti della zona.