Avrebbe sbandato mentre viaggiava in sella alla sua moto Ducati rosso fiammante in via Zeccagnuolo, ai confini tra Pagani e Nocera Inferiore. Gerardo La Mura, 28 anni, elettricista, residente a San Marzano, è morto stamattina, poco dopo le 12, vittima di un terribile incidente stradale. Il 28enne avrebbe anche tentato una frenata in extremis ma la moto è finita prima contro un muretto e poi sull'asfalto. Inutili i soccorsi. La salma è stata liberata nel pomeriggio per i funerali.