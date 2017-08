Lunedì 21 Agosto 2017, 17:53 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2017 17:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Eboli. Esce di strada e va a sbattere contro un muro. Mattinata da dimenticare per un infermiere del 118. Renato M., alle 9 di oggi, ha perso il controllo della moto, in località Acqua dei Pioppi. Il centauro ha accusato un automobilista di passaggio: «Mi ha tagliato la strada ed è fuggito via». Il motociclista ha riportato danni gravi a un ginocchio, escoriazioni su tutto il corpo, sospette fratture alle braccia e alle gambe. Soccorso dai medici con cui lavora abitualmente, Renato è stato accompagnato in ospedale dove ha ricevuto le visite dei sanitari del pronto soccorso. I camici bianchi sono preoccupati per le condizioni del paziente. Renato è stato trasferito in sala raggi per analisi più approfondite (tac al ginocchio). L'infermiere è fuori pericolo, anche se i medici non hanno ancora sciolto la prognosi, in attesa dei risultati completi. Renato M. dovrà sottoporsi a un delicato intervento ortopedico al ginocchio, nei prossimi giorni.