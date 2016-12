Giovedì 22 Dicembre 2016, 23:15 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 23:16

Nocera Inferiore. "Polveri sottili a livelli record: Nocera Inferiore tra le città più inquinate della Campania". È la denuncia sollevata dal medico nocerino e consigliere comunale Antonio Cuomo, all'indomani dei dati sull'inquinamento da polveri sottili riscontrati dalla centralina in via Solimena. "Presenterò un'interrogazione consiliare - annuncia Cuomo - per verificare se l'amministrazione comunale abbia messo in campo un sistema di monitoraggio del grado di inquinamento atmosferico che, in questi ultimi giorni, sta raggiungendo livelli preoccupanti nei grandi centri urbani Italiani. Se fossero confermati tali valori anche nel comune di Nocera Inferiore, si dovrebbe pensare seriamente di intraprendere provvedimenti drastici ed efficaci, soprattutto riguardanti il piano del traffico veicolare, per tutelare la salute dei cittadini".