Jazz con contaminazioni folk e etno: stasera è Jazz Winter Edition

Giovedì 5 Gennaio 2017, 17:34 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 17:34

Ritmi incessanti, sonorità che si fondo, suoni differenti che si mescolano alla perfezione. È “Jazz in Parco Winter Edition”, l’evento musicale che vede come culla Nocera Inferiore, con tre appuntamenti importanti di jazz con contaminazioni world, folk ed etno. Si inizia questa sera in piazza Cianciullo alle ore 20:30 con “Spaccanapoli”, il 7 gennaio “Marco Zurzolo 4Tet – Chiamate Napoli …081” in piazza del Corso, e infine l’8 gennaio con Joe Amoruso e Canzoni a Manovella.Serate musicali come punto di inizio per creare una rete turistica e culturale che possa abbracciare le due province di Napoli e Salerno. L’iniziativa, promossa dal progetto “Intraterrae”, nasce con l’ambizione di contribuire a migliorare il posizionamento del marchio Campania, investendo sulla rilettura delle risorse turistiche naturali, culturali, enogastronomiche e identitarie. Dare risaldo ai centri della provincia, attivando un vero e proprio circuito “territoriale” con varie tappe che possano investire l’arte a 360 gradi, dal teatro alla musica, passando per la danza.