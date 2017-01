Venerdì 6 Gennaio 2017, 07:05 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 07:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SARNO - Anziana necessita di ricovero, 34 ore per trovare un posto letto e resta in pronto soccorso. È accaduto ad una donna di 77 anni di Sarno, arrivata al Martiri del Villa Malta in ipoglicemia, una condizione che se non trattata adeguatamente rischia di portare il paziente al coma.Pare proprio che le numerose telefonate effettuate dai camici bianchi di turno alla ricerca di un posto letto in vari ospedali abbia avuto risposta negativa. Un ricovero reso necessario per poter procedere ad ulteriori accertamenti e monitoraggio che però è arrivato dopo oltre 30 ore di attesa per la paziente ed i suoi familiari. La 77enne, soccorsa da una ambulanza del 118 presso la sua abitazione in seguito ad un malore, dopo le prime cure sul posto, dato il preoccupante quadro clinico, era stata portata al pronto soccorso di via Sarno Striano alle 10 e otto minuti di martedì scorso.Ed è proprio lì, nelle sale al primo piano dell’ospedale sarnese, che è rimasta fino alle 19, 43 del giorno successivo. Dopo gli esami e la somministrazione dei farmaci per riportare gli indici glicemici a valori normali, il medico di turno ne ha disposto il ricovero per poter tenere la donna ancora sotto osservazione. Dall’esigenza di ricovero si è passati ad una vera e propria odissea. Una ricerca forsennata di un posto letto disponibile per un ricovero nei reparti di medicina, telefonate continue per ore. Prima a Salerno, poi allargando la richiesta con il tentativo in altri nosocomi. Da quanto riferito dai medici, esisto negativo ovunque.