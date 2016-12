Giovedì 29 Dicembre 2016, 18:43 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 19:38

Eboli. Furto da centomila euro nella zona industriale. Portati via i capi di abbigliamento più costosi dal capannone della società «Mantra import-export srl». Il titolare della ditta è salernitano, lavora in zona da sei anni. Non ha mai subito furti, ritorsioni o richiesta di pizzo. Ma non si è mai munito di antifurto o telecamere. Una leggerezza pagata a caro prezzo, martedì notte. Secondo una prima stima, i danni ammontano a centomila euro ma potrebbero anche lievitare. La merce non era assicurata. I ladri hanno avuto gioco facile. Non c’era neanche un cane da guardia davanti al capannone industriale in via dell’Artigianato.I malviventi sapeva tutto, conoscevano i punti deboli della rivendita all’ingrosso in località Pezza Grande. Sono entrati di notte, hanno forzato una porta d’ingresso e agito in tutta tranquillità. Hanno rubato i capi firmati più costosi e importanti, abbandonando sulle grucce la merce non griffata. Il furto è stato scoperto ieri mattina. Il titolare ha lanciato subito l’allarme. I carabinieri hanno effettuato un sopralluogo, le indagini sono coordinate dal maresciallo Garrisi. L’assenza di telecamere comunali e private complica il lavoro degli investigatori. Più delle capacità investigative, ci vorrà molto ottimismo per sperare di scoprire gli autori del furto.