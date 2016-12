Giovedì 29 Dicembre 2016, 18:47 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 19:38

Mercato San Severino. Picchiata ed immobilizzata in casa dai ladri, 86enne finisce in ospedale, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Teatro del vergognoso episodio di violenza ai danni dell’anziana vedova, un appartamento al terzo piano di una palazzina sulla strada principale di Piazza del Galdo a Mercato San Severino. Tutto sarebbe accaduto nella mattinata di ieri. La donna, che vive da sola, ha purtroppo problemi di udito ed è dunque possibile che i malviventi abbiano anche bussato alla porta.Non ottenendo risposta hanno immaginato che non ci fosse nessuno e sono entrati. Solo una volta all’interno si sarebbero resi conto della presenza dell’86enne. Questa una delle ipotesi dei carabinieri di via delle Puglie, agli ordini del capitano Alessandro Cisternino, intervenuti sul posto non appena allertati. A chiamare i militari sarebbe stato un vicino di casa accortosi che l’uscio dell’appartamento dell’anziana era socchiuso.