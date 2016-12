Giovedì 29 Dicembre 2016, 22:30 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 22:31

Eboli. Trascorreva il Natale in città da alcuni parenti al rione Paterno. Era in un bar di via Veneto, quando i carabinieri lo hanno arrestato. Ernesto Moreno Di Matteo, 26 anni, è accusato di un furto da 156mila euro. Il colpo è stato realizzato in una gioielleria di Cattolica, in Emilia Romagna.I militari di Eboli, coordinati dal maresciallo Garrisi, hanno fermato Di Matteo mercoledì sera, in un locale del centro. L’indagato era in compagnia di un cugino. Nel settembre scorso, il 26enne rubò le chiavi di una gioielleria e realizzò il colpo di notte, portandosi via oro e oggetti preziosi dal negozio di Cattolica. Le indagini delle forze dell’ordine lo hanno inchiodato. Il gip di Rimini ha firmato un ordine di custodia cautelare in carcere. Di Matteo che vive a San Severo, in Puglia, è stato trasferito da Eboli al carcere di Foggia in attesa dell’interrogatorio di garanzia.