Venerdì 6 Gennaio 2017, 22:38 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 22:38

MINORI - Tentano un furto in appartamento, ma vengono sorpresi da una pattuglia di carabinieri in servizio di controllo. Così, per evitare di essere identificati, scappano inseguiti dai militari dell'Arma. Uno di loro cerca rifugio sulla scogliera ma, braccato da un carabinieri, si getta in acqua. Al momento sono in corso le sue ricerche. I tre, secondo le prime informazioni, sarebbero tre rom.