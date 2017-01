Sabato 7 Gennaio 2017, 06:50 - Ultimo aggiornamento: 6 Gennaio, 22:48

SALERNO - Sul podio dei cosiddetti winning jobs (profili più gettonati dal punto di vista delle imprese) in provincia di Salerno si collocano tre mestieri che delineano alla perfezione il quadro complessivo delle dinamiche occupazionali nel nostro territorio. In pole position troviamo cuochi, camerieri e baristi; sul secondo gradino addetti non qualificati nelle attività commerciali ed al terzo posto gli operatori di macchinari fissi in agricoltura e nell’industria alimentare.La “classifica” si base sulle rilevazioni del Sistema Informativo Excelsior (Unioncamere/Ministero del Lavoro, interviste realizzate tra febbraio e luglio 2016) e si riferisce all’individuazione delle professioni più richieste in provincia di Salerno. L’elenco si completa – sempre seguendo l’indicatore delle previsioni dell’offerta di contratti formulate dalle imprese private dell’industria e dei servizi – con gli addetti qualificati nelle attività commerciali; i conduttori di veicoli, macchinari mobili e di sollevamento; artigiani e operai specializzati dell’industria estrattiva, edilizia e manutenzione degli edifici.Lo scenario complessivo.Come è facile dedurre, siamo in presenza di profili lavorativi fortemente legati alla stagionalità di due settori che si confermano trainanti per l’economia salernitana: turismo ed agro/industria. Nel caso della rete commerciale spicca la prevalenza nella graduatoria (al secondo posto) delle professioni non qualificate rispetto a quelle qualificate (4° posto). Insomma, appiattimento salariale verso il basso e non (certamente) verso l’alto.Si configurano, quindi, conferme sostanziali rispetto al quadro strutturato da tempo: estrema flessibilità legata al ciclo produttivo (prevalentemente concentrato nei mesi estivi), senza processi di stabilizzazione ben identificabili e prevedibili.