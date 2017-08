Lunedì 21 Agosto 2017, 18:30 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2017 18:30

Chiusura d’eccellenza per la stagione estiva dei grandi live di Anni 60 produzioni nell’Area Archeologica di Paestum che domani, martedì 22 agosto, alle 21.30, saluta l’estate 2017 al Teatro dei Templi con la performance di Fiorella Mannoia nel suo “Combattente - Il tour”.La classe della voce regina del cantautorato italiano e la straordinaria bellezza di un palcoscenico unico si fondono per uno show di rara suggestione, in cui la Mannoia proporrà i grandi successi del suo repertorio e i brani raccolti del suo ultimo album, da cui prende nome il tour e che racchiude la quintessenza di un’artista che ha firmato con le sue inconfondibili interpretazioni alcune delle pagine più incisive e rappresentative della scena musicale italiana.Ne è testimonianza anche il grande successo di “Che sia benedetta”, brano che ha conquistato critica e pubblico al Festival di Sanremo 2017 - certificato Oro, e il cui video ha raggiunto oltre 22 milioni di visualizzazioni su YouTube e oltre 2 milioni e mezzo di streaming su Spotify. - e inserito nel suo ultimo album “Combattente”, il doppio CD certificato platino uscito anche in un’edizione speciale in vinile “Che sia benedetta Special Edition”, che ripercorre le tappe al Festival di Sanremo della carriera di Fiorella Mannoia. Un lavoro in cui l’artista ha condensato il proprio percorso artistico, riunendo brani inediti a pietre miliari della musica italiana presentate nel corso degli anni proprio alla kermesse sanremese.La scaletta del live, oltre a “Combattente”, “Che sia benedetta”, e “Siamo ancora qui” - ultimo singolo estratto dall’album, scritto dalla stessa Fiorella insieme a Bungaro e Cesare Chiodo - includerà, tra le altre, la cover di “Sempre e per sempre” di Francesco De Gregori e il poker di successi sanremesi di Fiorella, dall’esordio nel 1981 con “Caffè Nero Bollente” a “Come si cambia” del 1984, passando per “Quello che le donne non dicono” del 1987 a “Le notti di maggio” del 1988, cui si aggiunge, tra le altre, una raffinata versione live de “La cura” di Franco Battiato.La tappa a Paestum di “Combattente Il Tour” precede per la Mannoia un carnet di impegni internazionali. “Con più speranza che paura” sono le parole con cui Fiorella ha annunciato sui propri canali social le 4 date esclusive in altrettante capitali europee che terrà anovembre al Bataclan di Parigi, la Union Chapel di Londra, il Den Atelier di Lussemburgo e a La Madeleine di Bruxelles.I biglietti ancora disponibili (costo da 35 a 55 euro) sono acquistabili anche direttamente il giorno del concerto al botteghino del Teatro dei Templi aperto dalle ore 18. L’ingresso al pubblico in Teatro sarà consentito a partire dalle ore 20. Lo show avrà inizio alle ore 21.30.