Martedì 10 Gennaio 2017, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 07:30

SALERNO - Un cellulare intercettato e una telefonata che non andava fatta. Sarebbe stata proprio una intercettazione telefonica a dare il via alle indagini sui mercatini di Natale. Una telefonata partita da un politico salernitano e diretta ad uno dei responsabili della società torinese «Buongiorno Italia» sotto osservazione da parte della magistratura per altre questioni e già destinatario di una misura di prevenzione. Una telefonata nel corso della quale sarebbero state date rassicurazioni ai piemontesi e sarebbe stato detto loro di non pagare la Tosap. Una «autorizzazione» ad una violazione calata dall’alto con tanto di spiegazioni sul «perché». Violazione che, stando ad alcune indiscrezioni, sarebbe stata fatta anche l’anno precedente. Intercettazione captata dalla Procura torinese e inviata a quella salernitana dove già vi erano dei magistrati a lavoro sugli eventi natalizi. Sui mercatini di Natale ci sarebbe infatti un fascicolo aperto già da tempo e affidato al sostituto procuratore Carlo Rinaldi. Un lavoro investigativo certosino sul quale si è ora innescato anche quello della Procura Antimafia, con i sostituti procuratori Vincenzo Montemurro e Marco Silvio Guarriello. Due, dunque, i filoni che ora si intreccerebbero tra loro: da un lato i mercatini, dall’altro il villaggio di Babbo Natale. Proprio sul villaggio di Babbo Natale ci sarebbero delle verifiche in atto per valutare la correttezza delle procedure di appalto i cui lavori sarebbero stati affidati ad una cooperativa costituita da ex detenuti e che avrebbe presentato la propria offerta poche ore prima dell’assegnazione della gara.