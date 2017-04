Domenica 16 Aprile 2017, 17:02 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2017 18:44

Un'automobile si è schiantata contro un noto bar nel quartiere Taverna delle Rose a Battipaglia. È avvenuto quest'oggi, in provincia di Salerno.Il pensiero è subito corso a Sassano, quando un'automobile falciò alcuni giovani, uccidendoli. Fortunatamente, questa volta, nessuno si trovava a transitare dinanzi al bar Pierino, dove due automobili sono piombate su un marciapiede, terminando la propria corsa in uno degli ingressi dell'esercizio commerciale.Forse anche grazie alla festività pasquali, nessuno si trovava dinanzi al bar. Sul posto, comunque, sono arrivati i Carabinieri per i rilievi del caso.