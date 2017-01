Lunedì 2 Gennaio 2017, 10:29 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2017 10:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non esce di casa da tre giorni, i vicini insospettiti entrano dalla finestra e la trovano morta a terra. Una anziana , I.R., di 88 anni è stata ritrovata così questa mattina intorno alle 9.30 in piazza Guerritore a San Marzano sul Sarno. La donna da tre giorni non rispondeva più al telefono, nè al citofono. Nessuno l'aveva più vista uscire di casa. Sono stati i vicini ad insospettirsi e dopo aver più volte bussato alla porta del secondo piano hanno pensato di entrare dalla finestra per capire cosa fosse accaduto. E' stato così che un condomino l'ha trovata riversa a terra ormai senza vita. Sul posto un'ambulanza del 118 di Sarno, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto con ogni probabilità almeno tre giorni fa per una arresto cardiorespiratorio. La donna viveva da sola. Sul posto anche i carabinieri.