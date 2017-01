Giovedì 5 Gennaio 2017, 13:11 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 13:11

S. VALENTINO TORIO. Incastrato dalle telecamere di videosorveglianza del Comune mentre mostra i genitali ad una bambina di appena 10 anni. È stato denunciato così un uomo di Pagani, che aveva attirato l'attenzione di una ragazzina, facendola avvicinare alla sua automobile. Una volta vicina, si è abbassato i pantaloni e ha mostrato le parti intime. La bimba, sconvolta, è scappata via raccontando l'episodio ai genitori. La segnalazione è giunta anche ai vigili urbani, che hanno visionato il sistema di sorveglianza installato dal Comune di recente. Sedici telecamere dislocate su tutto il territorio, che hanno permesso di identificare l'uomo e poi, di denunciarlo. Rischia un'incriminazione per atti sessuali in luogo pubblico.Sull'episodio è intervenito anche il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese: «In questi mesi le telecamere hanno contribuito ad incastrare ladri di auto, a verificare dinamiche di incidenti ed a monitorare situazioni sospette. Ma nelle settimane passate le immagini registrate dalle telecamere hanno consentito l' ottenimento di questo impostante risultato: e' stato possibile risalire alla persona che avrebbe adescato una bambina del nostro paese. Dobbiamo ringraziare per questo importante risultato anche il nostro Comando di Polizia Municipale ed i Carabinieri della locale stazione, che insieme hanno fatto un grande lavoro di indagine facilitato, appunto, dalle riprese delle telecamere. L'amministrazione continua ad investire sulla continua manutenzione di questo impianto, che e' un occhio vigile sulla nostra comunita' per verificare e denunciare situazioni di illegalità».