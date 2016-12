Mercoledì 28 Dicembre 2016, 06:00 - Ultimo aggiornamento: 27 Dicembre, 21:00

SALERNO - Festa sì, ma senza eccessi e violazione di legge. Dopo l’happy hour da sballo della vigilia di Natale, col tappeto di bottiglie e spazzatura disseminato in centro, è linea dura contro le vendite illegali di alcolici e gli spettacoli da discoteca all’esterno dei locali.I fiumi di alcol distribuiti anche a minorenni, le distese di bottiglie di vetro abbandonate a cielo aperto senza il minimo decoro suscitano lo sdegno del Comune che annuncia una task force in vista dei prossimi festeggiamenti per un’altra vigilia, quella di Capodanno, a questo punto sempre più nel mirino dopo le ombre del 24 dicembre. «Confidiamo nella collaborazione dei gestori dei locali – è l’appello dell’assessore all’ambiente, Angelo Caramanno – La festa non può essere macchiata da abusi per le vendite di alcol che danno la stura anche ad atti di inciviltà come gli abbandoni di bottiglie in piazze e strade».Nessun proibizionismo o volontà di mettere un freno alle festa, ma un chiaro appello al senso di responsabilità dei gestori dei locali del centro e della zona orientale affinché si attengano alle regole su vendite di alcolici ed emissioni sonore. «Le regole vanno applicate anche nei giorni delle vigilie di Natale e di Capodanno», sbottano i commercianti del centro storico, che hanno assistito inermi alle scene di festa smodata davanti a locali trasformati in discoteche all’aperto con tanto di casse stereo e vendite di alcolici senza limiti. Sotto accusa sono gli abusi di chi ha confuso il tradizionale struscio con bagordi senza freni e di una parte di gestori che hanno colto l’occasione dei festeggiamenti per infrangere le regole previste da ordinanze precise del Comune sulle modalità di somministrazione di alcolici, che prevedono il ricorso a contenitori monouso, e di emissioni musicali senza stereo. «Non bisogna fare di tutta l’erba un fascio – spiega Elio Russo, uno dei rappresentanti dei locali di via Roma – ma c’è evidentemente qualche collega che per fare cassa ha sbagliato esagerando a vendere alcol e far festa». Lo sa bene il Comune che ha fatto di tutto per applicare regole e controlli, potenziando alla vigilia di Natale i turni di pulizia e ritiro spazzatura da parte degli operatori di Salerno Pulita ed effettuando controlli preventivi con i vigili urbani sull’utilizzo di amplificatori sonori in alcuni bar, paninoteche e birrerie.