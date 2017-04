Lunedì 17 Aprile 2017, 19:56 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2017 20:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAGANI. Muore due giorni dopo aver effettuato un prelievo midollare all'ospedale "Andrea Tortora" di Pagani. Per il decesso di Luigi Arcangelo Buono, 74enne elettrauto di Boscoreale, la Procura di Torre Annunziata ha iscritto tre medici nel registro degli indagati. Due sono dell'ospedale "Sant'Anna" di Boscoreale, mentre il terzo, un'oncologa, è del plesso di Pagani. Stando all'autopsia, l'uomo sarebbe morto per una lesione all'aorta addominale. L'inchiesta della magistratura è partita dopo la denuncia presentata dal figlio della vittima ai carabinieri di Boscoreale, la scorsa settimana.Arcangelo Buono era giunto all'ospedale di Pagani, ma qualche giorno dopo il prelievo avrebbe accusato dei malori. D'un tratto avrebbe perso i sensi, costringendo la famiglia a trasferirlo all'ospedale di Boscoreale. I medici lo avevano operato, ma non c'era stato nulla da fare. Stando alla denuncia, le condizioni dell'uomo erano sempre risultate buone poco prima di quel giro di visite. Quella a Pagani consisteva in uno screening midollare, propedeutico a chiarire alcuni valori di riferimento delle piastrineLa procura torrese ha disposto il sequestro della cartella clinica, con i primi risultati dell'autopsia registrati qualche giorno fa. Serviranno ora ulteriori esami per conoscere le cause della morte dell'anziano, valutando eventuali responsabilità nei confronti dei tre medici indagati. Non è escluso anche un trasferimento di competenza di distretto tra la Procura di Torre e Nocera Inferiore, a seconda di quanto emergerà