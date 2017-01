Chiuse - per la giornata di lunedì 9 gennaio - tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale di Salerno. A stabilirlo il sindaco Vincenzo Napoli a causa dell'eccezionale ondata di maltempo che si sta abbattendo in questi giorni sul territorio con forti nevicate.





L'allerta meteo perdurerà fino alle ore 6 di lunedì 9 gennaio e per questo motivo l'Amministrazione Comunale «invita la popolazione fino a quel momento ad evitare tutti gli spostamenti non indispensabili con particolare riguardo da/verso le zone collinari».

Sabato 7 Gennaio 2017, 13:54 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 13:54

