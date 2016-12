Lunedì 26 Dicembre 2016, 13:23 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2016 13:24

Come da tradizione, per il quarto anno consecutivo, auguri speciali e doni per i più longevi presenti sul territorio comunale di Montecorice. Gli amministratori comunali hanno, infatti, bussato alle porte dei più anziani, accompagnati da un simpatico Babbo Natale, per consegnare una lettera di auguri ed un piccolo omaggio dolciario. L'iniziativa, riproposta ormai per il quarto anno, ha riguardato i venticinque ultranovantenni del comune cilentano ed anche una centenaria, l'unica in vita nel territorio di Montecorice. «Sono piccoli gesti per stare ancora più vicini alla comunità» ha commentato l'assessore Rinaldo Maffia, anche lui tra gli amministratori che nei giorni scorsi hanno effettuato il giro di visite nelle case degli anziani montecoricesi.