Lunedì 9 Gennaio 2017, 14:45 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 15:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un sodalizio con Renato Zero, un tour lunghissimo per lo Stivale ed un disco di successo. Il 2016 è stato l’anno del grande ritorno dei Neri Per Caso sulle scene ma il 2017 si preannuncia ricco di sorprese. All’orizzonte ci sono un album con un progetto multimediale, alcune date all’estero e collaborazioni con star della musica. Di questo e altro ne abbiamo parlato con Massimo de Divitiis, che si trova a Milano proprio per diversi concerti dell’Alt Tour di Zero.«Beh, in effetti è stato un anno ricco di sorprese per noi, gli impegni sono stati tanti ma ci hanno dato la voglia di ripartire con grande entusiasmo, anche se in realtà non ci siamo mai fermati. Prima c’è stata l’uscita del nostro disco “Npc 2.0”, poi l’incontro con Renato che ci ha permesso di partecipare al suo singolo “Chiedi” e a quei magici show all’Arena di Verona. Ed ora siamo qui a continuare questa proficua collaborazione che, inutile dirlo, ci ha portato una grande visibilità: parliamo di un’icona della musica».«Siamo ai cori e poi eseguiamo un nostro brano, un copione che si ripete da quando è iniziato il tour che, di volta in volta, si arricchisce sempre di nuovi ospiti. L’altra sera, per esempio, è salito sul palco Eros Ramazzotti, mentre precedentemente ci sono stati Raf e Mario Biondi, giusto per citare alcuni guest dell’Alt Tour».«Un grande professionista che bada ai minimi particolari quando deve esibirsi. Si tratta di una componente fondamentale del suo successo, perchè quando si è così attenti ad ogni dettaglio il pubblico non può che ripagarti. Fuori dal palco Renato, con cui c’è un’amicizia ventennale che risale proprio ai tempi dei “nostri” Sanremo, è una persona generosa che infonde tranquillità e che fa sentire importanti le persone che lavorano con lui. Quando siamo da soli in stage, lui ci ascolta dietro le quinte e ci guarda con interesse».«Speriamo presto, quest’anno ci abbiamo provato ma sono lontani i tempi de “Le ragazze”, allora c’era un modo diverso di selezionare gli artisti, sono cambiate molte cose e, evidentemente, il nostro inedito non è piaciuto a chi doveva scegliere le canzoni in gara. C’è un po’ di delusione ma questo non significa che non ci riproveremo, ma ci stiamo togliendo tante soddisfazioni. Non dimentichiamoci, però, che la nostra dimensione ideale è quella di suonare dal vivo e fare dischi».«Sì, dobbiamo ancora inserirle sulle nostre pagine ufficiali, ma prossimamente faremo una tappa nell’Est Europa e una in Canada, quindi i nostri concerti non si fermano, il 20 e 21 gennaio saremo anche al Palasele ed il 29 gennaio ad Acireale. Per quanto riguarda il disco, invece, non possiamo svelare nessun dettaglio, ma a febbraio ci metteremo in studio e probabilmente uscirà in autunno. Quello che posso dire è che sarà un progetto molto ampio e potrebbe esserci anche un dvd dal vivo, anche se si tratta solo di una idea, nei prossimi mesi annunceremo i vari step».«Il calore del pubblico non ci è mai mancato, a dirla tutta, anche perchè non ci siamo mai fermati. Certo, abbiamo avuto dei problemi di line up, perchè quando sei insieme per tanti anni cambiano le cose ed quindi è legittimo che si possano avere degli assestamenti in corso, ma chi parla della rinascita dei Neri Per Caso sbaglia, perchè evidentemente non si è accorto dei nostri live e del fatto che siamo stati sempre attivi. Il problema è che la gente misura la popolarità con le apparizioni in tv, se scompari dal piccolo schermo è come se ti fossi fermato. Non è così, un musicista il suo lavoro lo sublima sui palchi e quando si chiude in studio per registrare nuovi pezzi per un album».