Venerdì 30 Dicembre 2016, 17:42 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 17:42

Montesano sulla Marcellana. Scenari meravigliosi creati dalla neve, ma anche disagi. Tardiano è una frazione montana di Montesano. La prima nevicata dell’inverno 2016 ha creato emozioni ma anche difficoltà e richiesta di interventi. Un’anziana è caduta in casa e si è procurata una frattura. Ma per il 118 raggiungere la zona, ricoperta da neve e ghiaccio, rischiava di essere una impresa.I volontari dell’associazione Protezione Civile Vallo di Diano hanno facilitato le operazioni. I volontari padulesi, infatti, durante il servizio di sgombero della neve e dello spargimento di sale nel centro storico di Padula, hanno ricevuto una richiesta di soccorso dai sanitari del 118 del Saut di Padula, impossibilitati per le abbondanti nevicate a Magorno e Tardiano, a raggiungere l’abitazione di un’anziana ferita dopo una caduta in casa. I volontari, sull’automezzo allestito per fronteggiare tali emergenze, hanno raggiunto il posto. Coordinati dalla dottoressa Gaetana Garone del 118, con difficoltà hanno liberato la strada e scortato l’ambulanza fino alla casa dell’anziana, che ha potuto ricevere le prime cure ed essere trasportata all’ospedale Curto di Polla. Sul posto ad attendere i volontari padulesi, anche i volontari della Protezione civile di Montesano, che subito hanno dato vita alla collaborazione che in questi casi è di vitale importanza.Ma il maltempo che ha colpito il Vallo di Diano ha provocato anche altre problematiche. A Sala Consilina, le forti raffiche di vento hanno provocato la caduta di un semaforo nel trafficatissimo incrocio tra la strada statale 19, che porta a Padula, e la strada che invece è diretta verso Silla di Sassano. La fortuna ha voluto che il cedimento del palo che reggeva il semaforo sia avvenuto intorno alle 23 e che non passasse nessuno in quel momento. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina per liberare l’area e verificare l’accaduto.Sempre a causa della neve l’Anas ha comunicato che, in considerazione delle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando i tratti montani tra gli svincoli di Cosenza ed Altilia Grimaldi e tra Frascineto e Lagonegro lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo (ex A3 Salerno-Reggio Calabria), è attivo l’obbligo delle catene a bordo o pneumatici da neve dallo svincolo di Padula, proseguendo in direzione sud.