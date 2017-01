Sabato 7 Gennaio 2017, 16:24 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 16:30

Nina Moric è stata derubata alla stazione di Salerno. A denunciarlo, la stessa showgirl sulla propria pagina Facebook. Secondo quanto scritto, l'ex moglie di Fabrizio Corona si trovava in automobile nei pressi della stazione ferroviaria. Uno sconosciuto, «con destrezza assoluta», avrebbe infilato una mano nel finestrino dell'automobile, trafugando una ventiquattrore adagiata sul sediolino. Fortunatamente per la modella croata, all'interno della valigetta solamente due bottiglie di aceto. La modella, tuttavia, non ha voluto risparmiare la frecciata sulla propria pagina Facebook, dove ha sbeffeggiato l'autore del furto.