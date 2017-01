Lunedì 2 Gennaio 2017, 08:10 - Ultimo aggiornamento: 1 Gennaio, 21:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOCERA INFERIORE. Poteva essere una notte di San Silvestro tranquilla quella appena trascorsa al pronto soccorso di Nocera Inferiore. Nessun ferito da petardi, infatti, ha dovuto far ricorso alle cure dei medici. Ma a rendere tutto più complicato ci ha pensato un giovane di Pagani che ha aggredito una dottoressa in servizio. Probabilmente pretendeva di essere visitato prima della fidanzata. Poco prima si erano feriti in un incidente stradale. Mentre la dottoressa Antonella D’Ambrosi, 51 anni, di Sarno, stava medicando le contusioni alla ragazza, l’uomo l’ha colpita all’occhio con una busta di ghiaccio secco che i sanitari gli avevano dato per ridurre un ematoma.Il colpo è stato così violento che il medico ha riportato una contusione corneale. Immediatamente soccorsa dai suoi colleghi è stata visitata da un oculista che le ha diagnosticato un edema alla cornea. È stata poi accompagnata a casa. Per lei cinque giorni di prognosi. Deve effettuare ulteriori accertamenti.«Non ci vedo bene», ha detto Antonella D’Ambrosi. I medici del pronto soccorso hanno immediatamente chiamato i carabinieri che hanno identificato il giovane, che rischia ora una denuncia. «Erano da poco passate le 20.40 – racconta il medico – quando in reparto è arrivata una coppia di fidanzati. Poco prima si erano feriti in un incidente stradale. La ragazza era quella che aveva maggiori problemi con diverse contusioni. Per questo motivo mi stavo adoperando vicino al suo lettino». Il giovane, invece, non destava particolari preoccupazioni. «Ma avevo, comunque – precisa il medico – preparato l’invio in radiologia per verificare eventuali fratture. Gli avevo dato una busta di ghiaccio secco per ridurre l’ematoma. Ha iniziato ad urlare, a sbraitare, a dire che non ci davamo da fare. All’improvviso si è avvicinato e con inaudita violenza mi ha colpito al volto ferendomi alla cornea dell’occhio sinistro. Ho sentito un dolore lancinante e stavo per accasciarmi quando sono stata aiutata dai colleghi».