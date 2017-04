Oltre 450mila buste di plastica «taroccate»: scatta il maxi sequestro a Sassano

Martedì 18 Aprile 2017, 10:29 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2017 10:29

Sarebbero dovute essere, per legge, biodegradabili ma in realtà risultavano taroccate e per questo sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza. Sono 450mila le shoppers «taroccate» sequestrate a Sassano, nel Vallo di Diano, realizzate con materiale non biodegradabile e compostabile, contrariamente a quanto, invece, prescrive la legge, secondo cui le buste di plastica, diffusamente utilizzate per gli acquisti, per essere sul mercato devono essere “ecologiche”.L’operazione condotta dalla Tenenza di Sala Consilina guidata dal luogotenente Giuseppe Iannarelli si è svolta anche attraverso l’esecuzione di prelievi di campioni e analisi fisico-chimiche effettuate nei laboratori Arpa che hanno certificato l’utilizzo, nella produzione delle buste, di polietilene (ovvero di composto chimico vietato dalla legge) in luogo dei previsti polimeri biodegradabili e compostabili. L’attività illecita, oltre ai gravi danni che arreca all’ambiente, costituisce una pervicace frode perpetrata ai danni dei cittadini e dei commercianti onesti, che, considerando il numero di buste usate ogni anno in Italia (qualche miliardo, pagate in media meno di 10 centesimi l’una), assume l’indiscutibile carattere di business milionario. Il responsabile dell’azienda ispezionata, nel Vallo di Diano, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. Proseguono le indagini per risalire ai produttori dei finti eco-shoppers e per far venire alla luce altri casi simili.